Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung am Schulgebäude der Grundschule Oberkirchen

Oberkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Mitarbeiter der Gemeinde Freisen, dass an der Grundschule in Oberkirchen verschiedene Beschädigungen festgestellt worden seien. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an der Haupteingangstür und einer Nebeneingangstür mehrere Scheiben beschädigt waren. Das Spurenbild vor Ort deutete daraufhin, dass die Beschädigungen von einer unbekannten Person durch Bewurf mit Steinen oder Getränkeflaschen verursacht worden sind. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

