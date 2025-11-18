POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Oberkirchen

Alsweiler (ots) - Am Freitagmorgen meldete ein Anwohner der Tholeyer Straße in Alsweiler, dass in seine Garage eingebrochen worden sei. Beamte der Polizeiinspektion St. Wendel nahmen den Tatort auf und führten eine Spurensuche durch. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass sich im Verlaufe der Nacht auf Freitag jemand brachial Zugang zu der Garage, die als Lagerraum und Werkstatt genutzt wird, verschafft hat. ...

