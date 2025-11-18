Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Oberkirchen
PI St. Wendel (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken auf einem Kundenparkplatz in der Gartenstraße in Oberkirchen einen grauen Dacia Sandero. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Der Unbekannte verließ die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht laufen.
Hinweise an die PI St. Wendel, 06851/898-0
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell