Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Discounters in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (07.11.2025) wurde ein 82-jähriger Mann auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Jahnstraße in St. Wendel von einem anderen Mann angesprochen und "Geschenke" angeboten. Hierfür wollte der Unbekannte den älteren Mann nach Hause begleiten, was dieser jedoch ablehnte. Im Nachgang wurden dem Geschädigten vier Winterjacken übergeben und aufgrund einer finanziellen Notlage im Gegenzug Geld verlangt. In diesem Zusammenhang übergab der Geschädigte dem Unbekannten 50 Euro, wobei sich dieser an der Geldbörse vergreift und weitere Scheine entnimmt. Im Nachgang nimmt Täter zwei Jacken wieder an sich und verlässt mit seinem Pkw die Örtlichkeit. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen schwarzen, größeren Pkw gehandelt haben. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Gestalt, dunkle kurze Haar, sprach deutsch mit italienischem Akzent. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Sollte es Zeugen in gegenständlicher Angelegenheit oder weitere Geschädigte bei ähnlichen Sachverhalten geben, wird um Mitteilung/Anzeigenerstattung bei der Polizei in St. Wendel (06851/898-0) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell