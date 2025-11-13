PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Discounters in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (07.11.2025) wurde ein 82-jähriger Mann auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Jahnstraße in St. Wendel von einem anderen Mann angesprochen und "Geschenke" angeboten. Hierfür wollte der Unbekannte den älteren Mann nach Hause begleiten, was dieser jedoch ablehnte. Im Nachgang wurden dem Geschädigten vier Winterjacken übergeben und aufgrund einer finanziellen Notlage im Gegenzug Geld verlangt. In diesem Zusammenhang übergab der Geschädigte dem Unbekannten 50 Euro, wobei sich dieser an der Geldbörse vergreift und weitere Scheine entnimmt. Im Nachgang nimmt Täter zwei Jacken wieder an sich und verlässt mit seinem Pkw die Örtlichkeit. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen schwarzen, größeren Pkw gehandelt haben. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Gestalt, dunkle kurze Haar, sprach deutsch mit italienischem Akzent. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Sollte es Zeugen in gegenständlicher Angelegenheit oder weitere Geschädigte bei ähnlichen Sachverhalten geben, wird um Mitteilung/Anzeigenerstattung bei der Polizei in St. Wendel (06851/898-0) gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:44

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Theley

    St. Wendel (ots) - Im Zeitraum 31.10.2025 bis 03.11.2025 ereignete sich in der Birkenfelder Straße im Tholeyer Ortsteil Theley ein Verkehrsunfall, wobei offensichtlich ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und einen Baum beschädigte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der unbekannte Fahrzeugführer die Birkenfelder Straße in Richtung Nohfelden und flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Es ist zu ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 16:08

    POL-WND: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 420

    St. Wendel (ots) - Am heutigen Morgen gegen kurz nach 11 Uhr ereignete sich auf der B 420 zwischen Niederkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Altenkirchen befuhr mit seinem Ford Mondeo die B 420 aus Richtung Selchenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:28

    POL-WND: Diebstahl einer Bronzestatue auf dem Friedhof in Oberkirchen

    Freisen-Oberkirchen (ots) - In der Zeit von Montag, den 20.10.2025 bis Freitag, den 31.10.2025 wurde auf dem Friedhof in Oberkirchen von einem Grab eine Bronzestatue durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Bei der Statue handelt es sich um eine 25-30cm hohe Jesus-Grabfigur, welche mit 2 Schrauben am Grabstein eines Rasengrabes befestigt war. Der Wert der Figur wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren