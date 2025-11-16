Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in eine Garage in Alsweiler

Alsweiler (ots)

Am Freitagmorgen meldete ein Anwohner der Tholeyer Straße in Alsweiler, dass in seine Garage eingebrochen worden sei. Beamte der Polizeiinspektion St. Wendel nahmen den Tatort auf und führten eine Spurensuche durch. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass sich im Verlaufe der Nacht auf Freitag jemand brachial Zugang zu der Garage, die als Lagerraum und Werkstatt genutzt wird, verschafft hat. Entwendet wurden eine Vielzahl von Werkzeugen. Aufgrund der Anzahl und der Beschaffenheit des Diebesguts, ist zu vermuten, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

