Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Cap-Marktes in Niederkirchen

Niederkirchen (ots)

Am Samstag meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sein geparkter Pkw womöglich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde und dieser die Unfallörtlichkeit verlassen hat, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw VW Multivan zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr auf dem Parkplatz des Cap-Marktes in Niederkirchen geparkt und musste bei der Rückkehr zu seinem Pkw die Beschädigungen feststellen. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Bei derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher auf dem Parkplatz ein- oder ausparken wollte, den Pkw des Geschädigten hierbei beschädigt hat und dann einfach weggefahren ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

