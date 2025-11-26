PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw-Fahrer wird bewusstlos und verursacht Verkehrsunfall

St. Wendel (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 66-jähriger Mann aus Oberthal die Straße "Herrenwald" (L 320) aus Richtung B 41 kommend in Richtung der Ortslage Namborn-Eisweiler. Hierbei geriet er aufgrund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr über eine Länge von etwa 400m das Bankett und kollidiert hierbei mit mehreren Leitpfosten, einem Baum, einem Telefonmast und einem Verkehrszeichen. Letzten Endes kam der Fahrer mit seinem Toyota Yaris an einem geparkten Pkw zum Endstand, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer wurde vorsorglich in das Krankenhaus nach St. Wendel verbracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz, um den Telefonmast zu sichern, welcher auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort.

Polizeiinspektion Sankt Wendel
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

