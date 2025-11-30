Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an drei Pkw in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstagmorgen meldete ein Anwohner der Tholeyer Straße, dass sein Pkw vor seinem Anwesen beschädigt worden sei. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion St. Wendel stellten fest, dass vor dem betroffenen Anwesen zwei weitere Pkw von Anwohnern beschädigt worden sind. Es wurde ermittelt, dass eine unbekannte Person die Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Aufgrund des Schadenbildes wird angenommen, dass die unbekannte Person die Kratzer im Vorbeigehen zugefügt hat. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell