PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mit gefälschten Kennzeichen, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagvormittag des 30. November 2025 wurden bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Bereich Alzey drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Das Fahrzeug, an welchem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, ist wenige Tage zuvor abgemeldet worden. Ein gesetzlich vorgeschriebener Versicherungsschutz bestand somit nicht. In dem Fahrzeug konnten die Beamten weitere verfälschte und gestohlene Kennzeichen, sowie eine geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel sicherstellen. Fehlende Papiere und widersprüchlichen Angaben zur Herkunft des Fahrzeugs führten zu dessen Sicherstellung. Die Eigentumsverhältnisse sind ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen den jungen Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |GrM

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:40

    POL-PIROK: E-Scooterfahrer unter Drogenverdacht

    Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstag gegen 1 Uhr wurden bei einem 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle auf dem Fahrradweg neben der L401 drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Der Mann gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:02

    POL-PIROK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 17. bis 21.11.2025 wurde in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter drangen über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere Schmuckstücke sowie eine Uhr. Die Schadenshöhe wird im mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren