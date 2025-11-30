Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mit gefälschten Kennzeichen, ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagvormittag des 30. November 2025 wurden bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Bereich Alzey drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Das Fahrzeug, an welchem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, ist wenige Tage zuvor abgemeldet worden. Ein gesetzlich vorgeschriebener Versicherungsschutz bestand somit nicht. In dem Fahrzeug konnten die Beamten weitere verfälschte und gestohlene Kennzeichen, sowie eine geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel sicherstellen. Fehlende Papiere und widersprüchlichen Angaben zur Herkunft des Fahrzeugs führten zu dessen Sicherstellung. Die Eigentumsverhältnisse sind ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen den jungen Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |GrM

