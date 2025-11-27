Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: E-Scooterfahrer unter Drogenverdacht

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag gegen 1 Uhr wurden bei einem 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle auf dem Fahrradweg neben der L401 drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Der Mann gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. |ank

