Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Gaugrehweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Hauptstraße kam es in der Zeit von Donnerstag dem 27 November, 20:00 Uhr bis zum Folgetag, 12:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 mit DO-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem Fahrzeug beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 der Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |GrM

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

