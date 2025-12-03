Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Land-Rover Sport Farbe schwarz

Bliesen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 02.12.2025 ab 19:00 Uhr auf Mittwoch, 03.12.2025, wurde in Bliesen ein schwarzer Land Rover Sport mit St. Wendeler Kreiskennung entwendet. Die beiden Fahrzeugschlüssel sind noch im Besitz des Halters. Wer kann Angaben zu einem solchen Fahrzeug machen? Hat ggfls. jemand ein solches Fahrzeug im o.g. Tatzeitraum wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in St. Wendel unter 06851-8980.

