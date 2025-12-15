Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnung: Polizei bittet um Hinweise (13.12.2025)

Frittlingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 16:20 Uhr, in eine Wohnung in der Kapellenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Balkontüre Zutritt zu den Innenräumen, welche sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden geben, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden.

