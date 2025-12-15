Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 17-Jähriger schläft im fremden Auto seinen Rausch aus (14.12.2025)

Trossingen (ots)

Einen ungewöhnlichen Ort suchte sich ein 17-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, um seinen Rausch auszuschlafen. Gegen 04:00 Uhr konnte eine Frau einen ihr fremden Mann im Auto ihres Bruders auffinden. Der Betrunkene kam von einer Geburtstagsfeier und hatte sich im nächstgelegenen Auto schlafen gelegt. Die hinzugerufenen Polizisten weckten den jungen Mann aus dem Reich der Träume und übergaben ihn an seine Eltern. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

