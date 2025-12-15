Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, A81, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen (12.12.2025)

Mühlhausen-Ehingen, L191, A81 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagnachmittag am Kreisverkehr zwischen der Landesstraße 191 und Schlatt unter Krähen einen Unfall verursacht.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Peugeot von der L 191 kommend in Richtung Schlatt unter Krähen, wobei er im Vorfeld bereits mehrfach mit seinem Wagen nach rechts ins Bankett geriet und auf der Autobahn 81 zwischen Bad Dürrheim und Singen durch aggressive Fahrweise aufgefallen war. Am Kreisverkehr prallte er in das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Renault eines 22-Jährigen. Nachdem sich die beiden Männer kurz austauschten, fuhr der 29-Jährige dann jedoch einfach weiter. Aufgrund ihm hinterherfahrende Zeugen konnte der Flüchtige kurz darauf von der Polizei gestoppt werden.

Ein Alkoholtest ergab bei dem augenscheinlich stark betrunkenen jungen Mann einen Wert von über 3,4 Promille. Zudem fanden die Beamten im Auto Betäubungsmittel auf. Der 29-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei der weiteren Überprüfung kam außerdem heraus, dass er keinen Führerschein mehr besaß, da ihm dieser wegen vorangegangener Verkehrsdelikte bereits entzogen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der auffällig fahrende Peugeot gegen 16 Uhr auf der Autobahn oder im Bereich der L191 aufgefallen ist und Personen, die durch dessen Fahrweise gegebenenfalls gefährdet worden sind sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell