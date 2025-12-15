Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte - weißen Renault angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (11./14.12.2025)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht im Parkhaus Marktstätte in der Dammgasse im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmorgen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den dort abgestellten weißen Renault im Bereich der Fahrertür und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Sachdienlich Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

