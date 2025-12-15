PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (13.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Fahrbahnrand der Karlsruher Straße hat sich am Samstag, gegen 15:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Der unbekannte Fahrer eines braunen Autos beschädigte einen geparkten blauen Audi. Den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro meldete der Gesuchte nicht, sondern fuhr einfach davon. Hinweise zur Unfallflucht erbittet das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

