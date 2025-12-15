POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (13.12.2025)
VS-Villingen (ots)
Am Fahrbahnrand der Karlsruher Straße hat sich am Samstag, gegen 15:30 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Der unbekannte Fahrer eines braunen Autos beschädigte einen geparkten blauen Audi. Den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro meldete der Gesuchte nicht, sondern fuhr einfach davon. Hinweise zur Unfallflucht erbittet das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010).
