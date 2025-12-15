Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 25.000 Euro Schaden bei Unfall (14.12.2025)

Donaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit etwa 25.000 Euro Schaden hat sich am Sonntag, gegen 14 Uhr, auf der Bahnhofstraße ereignet. Beim Anfahren vom Taxistand am Fahrbahnrand übersah ein 30-jähriger Taxifahrer den fließenden Verkehr. Er prallte seitlich gegen einen vorbeifahrenden Audi eines 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi über einen verkehrsteilenden Grünstreifen geschoben und überfuhr einen Baum. Gleichzeit schleuderte der Skoda des Unfallverursachers zurück nach rechts gegen einen wartenden VW am Taxistand. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand.

