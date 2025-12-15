Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Alkohol contra Steinwand (13.12.2025)

Gütenbach (ots)

Einem 44-jährigen Radfahrer ist am Sonntagmittag sein Alkoholkonsum zum Verhängnis geworden. Passanten fanden ihn, gegen 14 Uhr, auf der Hauptstraße neben seinem Fahrrad und einer Steinmauer liegend. Leichtverletzt brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. Die Steinmauer trug keinen Schaden davon. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell