PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach
Schwarzwald Baar Kreis) Alkohol contra Steinwand (13.12.2025)

Gütenbach (ots)

Einem 44-jährigen Radfahrer ist am Sonntagmittag sein Alkoholkonsum zum Verhängnis geworden. Passanten fanden ihn, gegen 14 Uhr, auf der Hauptstraße neben seinem Fahrrad und einer Steinmauer liegend. Leichtverletzt brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. Die Steinmauer trug keinen Schaden davon. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:15

    POL-KN: (Bräunlingen / Schwarzwald Baar Kreis) Brennender Kleidercontainer (14.12.2025)

    Bräunlingen (ots) - An der Habsburgerstraße hat am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ein Kleidercontainer gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache heraus geriet der Container in Brand. Ein vorbeifahrender Autofahrer versuchte noch mit einem Feuerlöscher das Feuer einzudämmen, was ihm jedoch misslang. Die Feuerwehr brach das Behältnis auf und löschte. Die Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren