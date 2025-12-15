Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6107, Lkr. Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen und im Feld gelandet - rund 40.000 Euro Blechschaden (13.12.2025)

Hohenfels, K6107 (ots)

Rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen auf der Kreisstraße 6107 zwischen Sentenhart und Mindersdorf ereignet hat. Ein 25-jähriger Mercedesfahrer kam mit einem Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, touchierte ein Bushaltestellenschild und einen Baum und blieb schließlich auf einem Feld liegen. Der E-Call des Autos löste daraufhin einen Notruf aus. Der 25-Jährige blieb unverletzt, am Sprinter entstand jedoch erheblicher Schaden.

