Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Snackautomat in der Rheingutstraße aufgebrochen (14./15.12.2025)

Konstanz (ots)

Am späten Sonntagabend haben Unbekannte einen Snackautomaten auf der Rheingutstraße aufgebrochen. Zwischen 23 Uhr und 00.30 Uhr brachen die Täter den auf Höhe der Hausnummer 30 stehenden Automaten gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. An einem in der Nähe gelegenen Automaten machten sich mutmaßlich die gleichen Täter ebenfalls zu schaffen, schafften es jedoch nicht, diesen zu öffnen.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell