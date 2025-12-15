Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Altreifen illegal entsorgt (12.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Bereich der Straße "Hintere Wiesen" haben Unbekannte im Laufe des Freitags illegal Altreifen entsorgt. Sage und schreibe 50 abgenutzte Reifen in unterschiedlichen Größen entsorgten die Umweltsünder einfach dort in der Natur. In Anbetracht der Menge, sind die Reifen vermutlich mit einem Fahrzeug vor Ort gebracht worden. Deshalb erbittet die Polizei in Schwenningen Hinweise zu verdächtigten Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Hintere Wiesen". Diese können, unter der Nummer 07720 / 85000, gemeldet werden.

