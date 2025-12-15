Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 36-Jähriger kollidiert mit Gegenverkehr - 37-Jähriger leicht verletzt (15.12.2025)

Am Montagmorgen hat sich auf der Kreisstraße 5904 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignet.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 06:30 Uhr mit seinem Ford von Bubsheim in Richtung Wehingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Seat eines 37-Jährigen kam. Der Seat-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,1 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der 36-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die demolierten Wagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

