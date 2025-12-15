POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Geschäft in der Freiheitstraße (13./15.12.2025)
Singen (ots)
Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Geschäft in der Freiheitstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen machte sich der Unbekannte - zum Glück erfolglos - an der Eingangstür des Weinhandels zu schaffen.
Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Ladens beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.
