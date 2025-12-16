Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamtes Schwarzwald Baar Kreis und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ein Dankeschön für couragierte Leistungen (08.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Den 8. Dezember werden einige Personen in Erinnerung behalten. Im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen wurden sie an diesem Abend nämlich für ihre couragierte Leistungen geehrt. Der große Sitzungssaal bot die Kulisse, in der der Landrat Sven Hinterseh und Polizeipräsident Jürgen von Massenbach-Bardt die zugrundeliegenden Sachverhalte Revue passieren ließen. Die Anwesenden erfuhren, zu welchen Begebenheiten es im Laufe der letzten beiden Jahre im Schwarzwald-Baar-Kreis kam. Dabei ergab sich ein Bild von sehr verschiedenartigen Hilfeleistungen. Während ein Ehepaar einen Suizidversuch vereitelte, bei dem ein Mann die Abgase seines Wagens ins Fahrzeuginnere führte, half eine Frau bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht. In Villingen kam zwei jungen Frauen das Verhalten einer 35-Jährigen am Aussichtsturm seltsam vor. Sie verwickelten die Dame in ein Gespräch und hielten sie so von ihrem eigentlichen Vorhaben ab - sich vom Turm in den Tod zu stürzen. Todesmutig verhielt sich hingegen ein Autofahrer zwischen Hausen vor Wald und Hüfingen, als er einem Lastwagenfahrer das Leben rettete. Der kam ihm in seinem 32 Tonner entgegen, geriet aber von der Fahrbahn ab. Das Gefährt kippte im Straßengraben zur Seite, richtete sich wieder auf und fuhr weiter über Wiese und Acker. All dies beobachtete der spätere Lebensretter, hielt sein Auto am Straßenrand an und verfolgte den Lastwagen zu Fuß. Er konnte aufschließen und in das Führerhaus gelangen. Dort bremste er den Lkw mitsamt dem ohnmächtig gewordenen Fahrer. Diesem leistete er dann noch erste Hilfe. Selbiges taten ein junger Mann und eine junge Frau in einem Supermarkt als dort ein 81-Jähriger bewusstlos zusammenbrach. Geistesgegenwärtig leisteten sie erste Hilfe und defibrillierten ihn sogar. Ohne diese Maßnahmen wäre der Senior wohl an diesem Tag verstorben. Diese und einige weitere Begebenheiten - von der verhinderten Geldübergabe beim Schockanruf, bis zur Inobhutnahme eines Zweijährigen des Nächtens - wurden an jenem Abend vorgetragen. Neben den Honorationen bekamen die Geehrten Urkunden, Medaillen und Bildbänder überreicht. Doch ließ hier keiner der Beschenkten einen Zweifel daran, dass die Hilfeleistung - welcher Art auch immer - von Herzen kam und dieser Abend mehr die Kirsche auf der Sahne war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell