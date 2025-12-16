Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, A 81

Lkr. Freudenstadt) - 41-jährige VW-Fahrerin fährt auf Sattelzug auf: Autobahn kurzzeitig gesperrt (15.12.2025)

Empfingen (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug hat am Montagnachmittag kurzzeitig zur Sperrung der Autobahn 81 in Richtung Singen geführt.

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 14:30 Uhr mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Empfingen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ging der Motor des Lastwagens aus, und der 45-Jährige geriet auf den linken Fahrstreifen. Eine nachfolgende 41-jährige VW-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr heftig auf den Sattelzug auf.

Zur Beseitigung der beteiligten Fahrzeuge sperrte die Polizei die A 81 kurzzeitig bis etwa 15:10 Uhr in Fahrtrichtung Singen. Die Unfallaufnahme konnte schließlich auf dem Standstreifen fortgesetzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell