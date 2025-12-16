Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte entwenden erneut Reifen aus Tiefgarage: Polizei bittet um Hinweise (15.12.2025)

Trossingen (ots)

Nachdem Unbekannte bereits Ende November mehrere Sätze Reifen aus Tiefgaragen in Trossingen entwendet hatten, ist es erneut zu einem Diebstahl von Kompletträdern gekommen.

Im Zeitraum von Sonntag, 15:30 Uhr, bis Montag, 19:45 Uhr, entwendeten die Täter einen Satz Winterreifen auf Alufelgen sowie vier komplette Sommerräder aus einer Tiefgarage in der Straße "Am Stadtgarten". Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen der aktuellen Tat und den Diebstählen Ende November besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.

Pressemitteilung vom 01.12.2025: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6169726

