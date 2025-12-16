POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte entwenden erneut Reifen aus Tiefgarage: Polizei bittet um Hinweise (15.12.2025)
Trossingen (ots)
Nachdem Unbekannte bereits Ende November mehrere Sätze Reifen aus Tiefgaragen in Trossingen entwendet hatten, ist es erneut zu einem Diebstahl von Kompletträdern gekommen.
Im Zeitraum von Sonntag, 15:30 Uhr, bis Montag, 19:45 Uhr, entwendeten die Täter einen Satz Winterreifen auf Alufelgen sowie vier komplette Sommerräder aus einer Tiefgarage in der Straße "Am Stadtgarten". Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen der aktuellen Tat und den Diebstählen Ende November besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180, entgegen.
Pressemitteilung vom 01.12.2025: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6169726
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell