Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (29.11.2025) leistete ein 28-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Kapuzinergasse. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt.

Gegen 02.00 Uhr war eine Streife im Rahmen eines anderen Einsatzes vor Ort. Ein 28-Jähriger und eine 21-Jährige erhielten einen Platzverweis, da diese die polizeilichen Maßnahmen störten. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf sollten die Personalien des 28-Jährigen festgestellt werden. Der 28-Jährige versuchte sich dieser Maßnahme zu widersetzen und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, ein weiterer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Widerstand wurde außerdem ein Streifenwagen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

