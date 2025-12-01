PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (29.11.2025) leistete ein 28-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Kapuzinergasse. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt.

Gegen 02.00 Uhr war eine Streife im Rahmen eines anderen Einsatzes vor Ort. Ein 28-Jähriger und eine 21-Jährige erhielten einen Platzverweis, da diese die polizeilichen Maßnahmen störten. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf sollten die Personalien des 28-Jährigen festgestellt werden. Der 28-Jährige versuchte sich dieser Maßnahme zu widersetzen und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, ein weiterer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Widerstand wurde außerdem ein Streifenwagen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:40

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (23.11.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 12:40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Lechhauser Straße. Der blaue BMW wurde im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstählen

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Freitag (28.11.2025) gaben sich ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau als Heizungsableser aus und täuschten eine 98-Jährige in der Zeppelinstraße. Gegen 09.45 Uhr verschafften sich die Männer, unter dem Vorwand die Heizung abzulesen, Zutritt zur Wohnung der Frau. Dabei entwendeten die beiden unbemerkt Bargeld. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Samstag (29.11.2025), in der Zeit von 01.30 Uhr bis 11.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Verkaufsbude am Weihnachtsmarkt im Pappelweg. Zuvor hatten der oder die Unbekannten offenbar versucht, in ein dortiges Vereinsheim einzudringen. Aus einer Verkaufsbude wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren