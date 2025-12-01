Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstählen

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Freitag (28.11.2025) gaben sich ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau als Heizungsableser aus und täuschten eine 98-Jährige in der Zeppelinstraße.

Gegen 09.45 Uhr verschafften sich die Männer, unter dem Vorwand die Heizung abzulesen, Zutritt zur Wohnung der Frau. Dabei entwendeten die beiden unbemerkt Bargeld. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: Männlich, osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt Person 2: Weiblich, osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein. Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür

durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die

Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den

Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

