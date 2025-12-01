Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (30.11.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Alatseestraße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei ein auffälliges Auto mit. Offenbar war fuhr das Auto auf den Felgen, wodurch während der Fahrt Funken entstanden. Die Streife kontrollierte den 21-jährigen Autofahrer. Dieser sei zuvor offenbar gegen einen Randstein gefahren. Hierbei wurde der Reifen beschädigt. Zudem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 21-Jährigen fest.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

