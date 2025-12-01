Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Zwischen Samstag (29.11.2025), 13.00 Uhr, und Sonntag (30.11.2025), 10.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Corsa. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

