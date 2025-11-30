Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2233 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Samstag (29.11.2025) ereignete sich in der Mühlhauser Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.50 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei übersah er möglicherweise eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort stieß er mit dem Audi eines von der Bürgermeister-Wegele-Straße kommenden 39-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der 78-Jährige leicht verletzt und anschließend vom Rettungswagen behandelt. Der 39-Jährige blieb unverletzt, dessen beide Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden auf Grund deren Beschädigung abgeschleppt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen den 78-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

