PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 11.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Reintalstraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (25.11.2025), 15.00 Uhr, bis Samstag (29.11.2025), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oblatterwallstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
   - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
     das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt 
     sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
     riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:36

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Zwischen Samstag (29.11.2025), 13.00 Uhr, und Sonntag (30.11.2025), 10.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße. Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Corsa. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 12:55

    POL Schwaben Nord: 2233 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Samstag (29.11.2025) ereignete sich in der Mühlhauser Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.50 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei übersah er möglicherweise eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort stieß er mit dem Audi eines von der Bürgermeister-Wegele-Straße kommenden ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 12:35

    POL Schwaben Nord: 2230 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Gögginger Straße ein Auffahrunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 21.00 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Auto in der Gögginger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 55-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug der Frau auf. Die Polizei wurde verständigt. Vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren