Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Samstag (29.11.2025), in der Zeit von 01.30 Uhr bis 11.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Verkaufsbude am Weihnachtsmarkt im Pappelweg.

Zuvor hatten der oder die Unbekannten offenbar versucht, in ein dortiges Vereinsheim einzudringen. Aus einer Verkaufsbude wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord