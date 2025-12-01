PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (23.11.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 12:40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Lechhauser Straße.

Der blaue BMW wurde im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
