Schwarzwald Baar Kreis) Mehrere Unfälle und Unfallflucht (12.12.2025)

VS-Villingen - B 33

Am Freitag ist es auf der Bundesstraße 33, kurz nach der Einmündung der B 27, zu mehreren Unfällen gekommen. Gegen 16 Uhr bemerkte ein 23-jähriger Fiat-Fahrer eine vor sich verkehrsbedingt haltende 38-Jährige in einem Skoda nicht. Es folgte ein Auffahrunfall, durch dessen Wucht der Fiat den Skoda noch auf einen davor befindlichen Opel eines 37-Jährigen schob. Als wäre dies nicht schon unglücklich genug, geschah in der Folge ein weiterer Unfall, als ein 36-jähriger VW-Fahrer auf den Fiat des vorherigen Unfallverursachers auffuhr. Durch diesen Aufprall verletzte sich die 25-jährige Beifahrerin im Fiat leicht. Ein Krankenwagen brachte sie später ins Krankenhaus. Doch damit hatte die Pechsträhne noch nicht ihr Ende gefunden, als im Anschluss der Fahrer eines schwarzen Honda Civic die Situation nicht erkannte und auf den VW des Unfallverursachers auffuhr, der den zweiten Unfall verschuldet hatte. Doch entgegen seiner Vorgänger, die alle an der Unfallaufnahme mitwirkten, entschloss sich der Honda-Fahrer das Weite zu suchen. Die Polizei sucht nun nach ihm und seinem neueren Honda Civic mit ortsansässigem Kenneichen. Der Gesamtschaden aller Unfälle wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Schwenningen erbittet, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise zu dem flüchtigen Honda-Fahrer.

