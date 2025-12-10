Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: 19-Jähriger Autofahrer nach illegalem Rennen und Unfall schwer verletzt, zweite Person flüchtig - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 09.12.2025, lieferten sich zwei Fahrzeugführende in Sehnde ein Rennen, dass in einen Unfall mündete. Ein 19-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Eine weitere Person ist flüchtig. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang sowie zum zweiten beteiligten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 19-Jähriger aus Langenhagen mit einem Mercedes-Benz C-Klasse gegen 20:15 Uhr die Wasseler Straße (K148) aus Richtung Wassel kommend in Richtung Sehnde. Zeitgleich fuhr ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug ebenfalls auf der K148. Beide Autos waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und versuchten offenbar, sich gegenseitig zu überholen.

An der Einmündung zur Iltener Straße (Bundesstraße 65) verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, querte beide Fahrstreifen der B65 und prallte frontal gegen ein dortiges Sanitärhäuschen.

Der 19-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten den Fahrer noch an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Gebäude wurde erheblich beschädigt und ist aktuell einsturzgefährdet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Darüber hinaus wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort durch den unbekannten zweiten Fahrer / die unbekannte zweite Fahrerin ermittelt.

Der Führerschein des 19-Jährigen sowie sein Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zu den beteiligten Fahrzeugen oder insbesondere zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, pol

