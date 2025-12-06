Feuerwehr Essen

FW-E: Überflutete Senke stoppt Limousine - Feuerwehr im Einsatz am Hafenstadion

Essen-Bergeborbeck, Hafenstraße, 05.12.2025, 06:26 Uhr (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einer ungewöhnlichen technischen Hilfeleistung auf die Hafenstraße im Bereich des Stadions alarmiert. Aufgrund eines Wasserrohrbruches war eine Senke der Straße vollständig überflutet. Aus bislang ungeklärter Ursache versuchte dennoch der Fahrer einer silbernen Limousine, die überflutete Stelle zu durchfahren. Das Vorhaben missglückte: Das Fahrzeug erlitt einen technischen Defekt und kam in der Wasserfläche zum Stillstand.

Die beiden Insassen retteten sich auf das Fahrzeugdach, konnten die überflutete Fahrbahn jedoch nicht eigenständig verlassen und setzten einen Notruf ab. Die zuerst eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr forderten einen geländefähigen Pickup der Nachbarwache an. Mit diesem konnten die Einsatzkräfte die Wasserfläche gefahrlos passieren, die beiden Personen aufnehmen und sicher aus dem Gefahrenbereich bringen.

Im weiteren Verlauf öffnete die Feuerwehr die durch den Wassereinbruch verstopften Kanäle der überfluteten Senke, sodass das Wasser zügig ablaufen konnte. Durch den Wasserrohrbruch sind sowohl das Stadion an der Hafenstraße als auch ein angrenzendes Gewerbeobjekt betroffen. Die Stadtwerke Essen arbeiten im Laufe des Tages an der Behebung der Störung.

Im Einsatz waren die Feuerwachen Stadthafen und Altenessen sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck. Die Einsatzdauer betrug etwa zwei Stunden.

