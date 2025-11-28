Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in Lüftungsanlage eines Restaurants - Lokal stark verraucht

Essen-Vogelheim, Vogelheimer Straße, 28.11.2025, 11:40 Uhr (ots)

Am heutigen Tag kam es in einem großen Restaurant an der Vogelheimer Straße zu einem Brand in der dortigen Lüftungsanlage. Um 11:42 Uhr gingen erste Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein, die von einer deutlichen Rauchentwicklung aus dem Gebäude berichteten.

Ein in der Nähe befindlicher Funkstreifenwagen der Polizei Essen traf frühzeitig am Einsatzort ein und bestätigte eine schwarze Rauchentwicklung aus dem Dachbereich. Daraufhin erhöhte die Leitstelle umgehend das Alarmstichwort und entsandte mehrere Löschzüge verschiedener Feuerwachen zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: In der Abluftanlage des Restaurants war ein Feuer ausgebrochen, das den Brandrauch zurück in das Lokal drückte. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr im Restaurant. Mitarbeitende hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen, die jedoch erfolglos blieben.

Zwei Personen hatten Brandrauch eingeatmet und wurden durch den Rettungsdienst untersucht, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf, kontrollierten das stark verrauchte Restaurant und durchsuchten zusätzlich die darüber liegenden Wohneinheiten. Zwei in einem Käfig gehaltene Vögel wurden ins Freie gebracht.

Das Feuer konnte mit einem handgeführten Strahlrohr durch einen Atemschutztrupp zügig unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der Größe des Restaurants gestaltete sich die Entrauchung jedoch aufwendig und nahm einige Zeit in Anspruch.

Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen schrittweise zurückgefahren werden. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Vogelheimer Straße voll gesperrt.

Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen Stadthafen, Altenessen, Borbeck und Mitte sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Essen.

