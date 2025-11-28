Feuerwehr Essen

FW-E: Kleintransporter brennt in voller Ausdehnung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Dellwig, Rauchstraße, 27.11.2025, 20:23 (ots)

Am Donnerstagabend, 27. November 2025, gingen um 20:23 Uhr mehrere Notrufe über ein brennendes Fahrzeug in der Rauchstraße in Essen-Dellwig bei der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein. Daraufhin wurden umgehend zwei Löschfahrzeuge der Feuerwachen Stadthafen und Borbeck zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen Kleintransporter, der zu einem Wohnmobil umgebaut war, in Vollbrand vor. Unverzüglich wurden umfassende Löschmaßnahmen eingeleitet. Das Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus.

Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzmaßnahmen zurückgefahren und der Einsatz beendet werden. Für die Dauer der Arbeiten blieb die Rauchstraße voll gesperrt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell