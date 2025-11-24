Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer auf Firmengelände - Brennende LKW-Reifen im Industriehafen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Bergeborbeck, Westuferstraße, 23.11.2025, 20:14 Uhr (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr Essen um 20:14 Uhr zu einem Firmengelände an der Westuferstraße im Industriehafen alarmiert. Mitarbeitende hatten dort Feuerschein auf dem Gelände eines Autoverwertungsbetriebes festgestellt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine größere Ansammlung von LKW-Reifen und Schrott. Das Feuer drohte auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten LKW überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und brachte mehrere Strahlrohre in Stellung. Dadurch konnte eine Brandausbreitung verhindert und der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Aus dem Gefahrenbereich mussten zudem Gasflaschen vorsorglich in Sicherheit gebracht werden.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Stadthafen, Altenessen und Mitte sowie der Führungsdienst der Essener Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell