Feuerwehr Essen

FW-E: Brand einer Gartenlaube in Essen-Schuir - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Schuir, Schuirweg, 23.11.2025, 14:10 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag um 14:10 Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Essen zahlreiche Notrufe, die den Brand einer Gartenlaube am Schuirweg in Essen-Schuir meldeten. Aufgrund der geschilderten Lage entsandte die Leitstelle umgehend mehrere Löschfahrzeuge zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten bestätigte sich die Meldung: Eine größere Gartenhütte stand bereits in Vollbrand. Die Einsatzleitung setzte unverzüglich zwei Trupps unter Atemschutz mit mehreren handgeführten Strahlrohren ein, um die Flammen zu bekämpfen und ein Übergreifen des Brandes auf die umliegende Vegetation zu verhindern.

Trotz des schnellen Eingreifens brannte die Gartenlaube vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwachen Rüttenscheid und Mitte sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Kettwig. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Im Verlauf des Sonntagnachmittags wurde vorsorglich eine Brandnachschau durchgeführt.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell