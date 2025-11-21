Feuerwehr Essen

FW-E: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht Brand in Überruhr-Holthausen

Essen-Überruhr-Holthausen, An der Zeche Heinrich, 21.11.2025, 10:45 Uhr (ots)

Über die Polizei wurde der Feuerwehr Essen gegen 10:45 Uhr eine unklare Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Straße An der Zeche Heinrich in Essen-Überruhr-Holthausen gemeldet.

Zunächst rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Burgaltendorf zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses erkennbar. Die Anwohner konnten nicht sicher sagen, ob sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befindet. Die Feuerwehr erhöhte daraufhin das Einsatzstichwort und alarmierte einen weiteren Löschzug.

Sofort gingen vier Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Parallel wurde im Garten eine Schiebleiter aufgestellt, um einen zweiten Rettungs- und Angriffsweg zu schaffen.

Die vorgehenden Trupps konnten schnell Entwarnung geben: In der stark verrauchten Wohnung befand sich keine Person. Nach der Durchsuchung wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Anschließend wurde die betroffene Wohnung belüftet, um den Brandrauch zu entfernen. Die Wohnung ist aufgrund des entstandenen Schadens derzeit nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Burgaltendorf sowie dem Rettungsdienst der Stadt Essen rund zwei Stunden im Einsatz.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

