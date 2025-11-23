Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand in Essen-Altenessen - Wohnung nicht mehr bewohnbar

Essen-Altenessen, Pielstickerstraße, 23.11.2025, 17:25 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 23. November 2025, wurde der Feuerwehr Essen um 17:25 Uhr ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Pielstickerstraße in Essen-Altenessen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss des dreigeschossigen Gebäudes sichtbar. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich bereits selbstständig ins Freie gerettet.

Nach einer kurzen Lageerkundung leiteten die Einsatzkräfte sofort eine Brandbekämpfung ein und brachten die Drehleiter vor der Wohnung in Stellung. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem handgeführten Strahlrohr über den Treppenraum in die Wohnung im zweiten Obergeschoss vor. Dort stand ein Zimmer in Vollbrand. Ein weiterer Trupp führte eine Brandbekämpfung von der Drehleiter aus durch. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, dennoch brannte das Zimmer komplett aus.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Aus diesem Grund stellte die Stadt Essen dem Bewohner eine Notunterkunft bereit.

Im weiteren Verlauf wurden auch die anderen Wohnungen des Gebäudes kontrolliert. Die Dachgeschosswohnung über der Brandwohnung war ebenfalls verraucht und musste belüftet werden. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

Zur Ursache des Brandes hat die Polizei Essen nun die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem rund 90-minütigen Einsatz waren zwei Rettungswagen, die Kräfte der Feuerwache Altenessen, der Feuerwache Mitte sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Stoppenberg vor Ort.

