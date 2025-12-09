Polizeidirektion Hannover

POL-H: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, ist ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn in Hannover-Groß Buchholz lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die Stadtbahn der Linie 3 gegen 07:00 Uhr stadtauswärts entlang der Podbielskistraße. Zeitgleich befuhr der 34-jährige Radfahrer die Pasteurallee und beabsichtigte, von dort die Podbielskistraße zu queren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Radfahrer das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen dem Radfahrer und der Stadtbahn. Der 34-jährige Hannoveraner wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Der 27 Jahre alte Stadtbahnfahrer aus Hannover blieb unverletzt.

Unverzüglich alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme waren die Gleise der Straßenbahn in beide Fahrtrichtungen bis 10:13 Uhr gesperrt. Der Straßenverkehr war durch eine einseitige Vollsperrung der Podbielskistraße in Fahrtrichtung stadtauswärts ebenfalls betroffen. An der Stadtbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /trim, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell