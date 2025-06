Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 8-jähriges Kind angefahren - mittlerweile kann Lebensgefahr ausgeschlossen wer-den -#polsiwi

Freudenberg-Alchen (ots)

Am Sonntagmittag (29. Juni) ist es zu einem dramatischen Verkehrsunfall in der Seelbacher Straße gekommen. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer hatte in der Grundstückseinfahrt sein 8-jähriges Kind mit dem Auto erfasst. Ein Nachbar half geistes-gegenwärtig bei der Bergung des Kindes. Zunächst konnte Lebensgefahr für das Kind nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile kann glücklicherweise Entwarnung gegeben werden.

Gegen kurz nach Mittag bog der Mann mit seinem BMW in die abschüssige Grundstückseinfahrt ein. Hier übersah er nach eigenen Angaben sein Kind, welches sich in der Einfahrt befand. Durch den Zusammenstoß geriet das Kind unter das Auto. Ein 35-jähriger Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam und half durch Aufbocken des Fahrzeuges, das Kind unter dem Wagen zu befreien und herauszuziehen. Rettungskräfte und der mit Rettungshubschrauber eintreffende Notarzt kümmert sich um das Kind. Es wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Zunächst konnte Lebensgefahr für das 8-jährige Kind nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile kann diesbezüglich glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich der Zustand stabilisiert und es besteht keine Lebensgefahr. Bei der Unfallaufnahme wurde die Siegener Polizei durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

