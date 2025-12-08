Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bult: Radlader von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, bis Montag, 08.12.2025, ist von einer Baustelle am Braunschweiger Platz in Hannover-Bult ein Teleskoplader gestohlen worden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kraftfahrzeug der Kriminalpolizei Hannover wollte ein Mitarbeiter den Radlader am 08.12.2025 gegen 07:00 Uhr abholen und stellte fest, dass dieser nicht mehr am Abstellort stand. Zuletzt war die Baumaschine am 05.12.2025 gegen 14:00 Uhr dort gesehen worden.

Es handelt sich um einen Teleskoplader der Marke Kramer, der zur Hälfte grün und zur Hälfte grau lackiert ist. Der entstandene Schaden wird auf rund 95.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Baumaschine geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

