Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen zu zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in Hannover gesucht

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2025, und am Samstag, 06.12.2025, haben sich insgesamt zwei Raubüberfälle auf Tankstellen in Hannover ereignet. Bei beiden Taten blieben die Tankstellenmitarbeiter körperlich unverletzt. Die Polizei Hannover sucht zu beiden Taten Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten am 04.12.2025, gegen 21:55 Uhr, insgesamt vier bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Buchholzer Straße in Misburg-Nord. Unter Vorhalt eines Messers bedrohten diese den Tankstellenmitarbeiter und erbeutet dadurch Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Am Samstagmorgen, gegen 7:00 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter eine Tankstelle an der Vahrenwalder Straße in Vahrenwald. Auch diese bedrohten die Mitarbeiterin mit einem Messer und erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Auch hier konnten die Täter unerkannt flüchten.

In beiden Fällen konnten die Täter trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht festgestellt werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegt, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Tat, den noch unbekannten Tätern oder anderen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell