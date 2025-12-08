Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Kirchrode: Unbekannter Täter bedroht Gastwirt und entwendet Bargeld - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 05.12.2025, hat ein unbekannter Täter eine Gaststätte an der Kirchröder Straße ausgeraubt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter flüchten. Der Gastwirt blieb bei der Tat körperlich unverletzt. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat der Räuber gegen 18:45 Uhr die Gaststätte im Bereich der südlichen Eilenriede in Höhe der Einmündung zum Elsa-Winokurow-Weg und bedrohte den Gastwirt mit einer Schusswaffe. Dieser übergab dem Täter schließlich seine Wertsachen. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Der Gastwirt war zum Zeitpunkt alleine in der Gaststätte und blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gestellt werden. Der Täter ist nach Angaben von Zeugen ca. 1.70 Meter groß und trug zum Zeitpunkt der Tat eine schwarze Maskierung, eine schwarze Jacke und Handschuhe. Die genaue Art der Waffe ist nicht näher bekannt.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat, dem noch unbekannten Täter oder sonstigen Beobachtungen machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 5555 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell