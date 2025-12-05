Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei ermittelt nach Messerangriff in Obdachlosenunterkunft in Lehrte

Hannover (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einer Obdachlosenunterkunft in Lehrte hat die Polizei Hannover Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Bei dem blutigen Streit hatte am Freitag, 05.12.2025, ein 47 Jahre alter Bewohner der Einrichtung aus bislang ungeklärten Gründen einen 58-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Mann, der ebenfalls in der Unterkunft wohnt, erlitt schwere Verletzungen und musste notoperiert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover kam es aus ungeklärter Ursache am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern einer Obdachlosenunterkunft an der Nordstraße in Lehrte. Zunächst entwickelte sich eine Rangelei, aus der sich der 47-Jährige löste und zu einem Messer griff. Mit diesem stach er mehrfach auf den 58-Jährigen ein. Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und Halsbereich sowie an den Händen. Der mutmaßliche Angreifer ergriff die Flucht.

Der sofort hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er umgehend notoperiert wurde. Den 47 Jahre alten Tatverdächtigen nahm die Polizei nach kurzer Flucht fest. Die Polizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. /ram

