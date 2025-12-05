Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter werfen Scheibe einer Tankstelle in Hannover-Linden ein, erbeuten Tabakwaren und flüchten in den Bereich Lehrte - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen die Scheibe einer Tankstelle in Hannover-Linden zerstört und sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft. Von dort erbeuteten die Kriminellen Tabakwaren in noch unbekannter Stückzahl und ergriffen die Flucht. Mit Bildern einer Überwachungskamera wurde das Fluchtfahrzeug erkannt und kurz darauf im Bereich Lehrte identifiziert. Zwei Insassen ergriffen die Flucht in die Feldmark und entkamen unerkannt. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Limmer lösten unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen gegen 04:20 Uhr den Alarm an einer Tankstelle an der Bardowicker Straße in Linden-Mitte aus. Die Täter hatten zuvor eine Scheibe zum Verkaufsraum verschafft und sich so Zutritt zu diesem verschafft. Die vermutlich vier Tatbeteiligten entwendeten Tabakwaren und fuhren anschließend mit einem weißen BMW 530I in unbekannte Richtung, wie Bilder aus einer Überwachungskamera belegten.

Rund 30 Minuten später fiel einer Streifenwagenbesatzung im Lehrter Ortsteil Ahlten ein Fahrzeug auf, auf das die Beschreibung des Fluchtfahrzeugs passte. Die Beamten entschieden sich, das Fahrzeug zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren. Kurz darauf stoppte das Fahrzeug im Bereich der Hannoverschen Straße und die Insassen stiegen aus. Plötzlich rannten die beiden Männer in Richtung Feldmark davon. Wenig später verschwanden die Flüchtigen in einem nahe der Bundesstraße 65 gelegenen Waldstück.

Die Polizei beschlagnahmte den Pkw sowie Kleidungsstücke, die die Männer auf der Flucht zurückgelassen hatten.

Beide Männer sind schwarz und circa 1,70 Meter groß. Einer der beiden ist zwischen 16 und 20 Jahren alt und von schlanker, sportlicher Statur. Er trug eine dunkle Daunenjacke und eine dunkle Jogginghose. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel bekleidet. Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen auf ihrer Flucht womöglich auch den Sehnder Ortsteil Bilm passierten.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem weißen BMW und/oder zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell